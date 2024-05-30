Футбол
Новости
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол

Сегодня, 14:18

РФС проведет футбольный ультрамарафон в рамках Всероссийского дня футбола

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Всероссийский день футбола пройдет в московских «Лужниках» 1 июня.

Для гостей и болельщиков будут работать тематические аттракционы, игровые и развлекательные площадки. В концертной программе фестиваля — группа Uma2rman, группа «Конец фильма», группа «Инь-Ян», Доминик Джокер, победитель проекта «Голос. Дети» Данил Плужников, а также детские блогеры и певицы Мирослава Быкова и Милана Филимонова.

С 9 утра начнутся мини-турниры для сотен команд всех статусов и возрастов: любительских, студенческих, школьных, легенд футбола, людей с ОВЗ, производственных предприятий и многих других. Все они смогут принять участие в 26-часовом футбольном ультрамарафоне, по итогам которого представители Книги рекордов России зафиксируют сразу несколько достижений: «Самый продолжительный матч по мини-футболу в мире»; «Наибольшее количество игроков, принявших участие в матче по мини-футболу в мире»; «Наибольшая непрерывная продолжительность игры в мини-футбол двумя игроками в мире»; «Наибольшая продолжительность судейства матча по мини-футболу одним человеком в России»; «Самый крупный счет (общее количество голов) матча по мини-футболу в России».

В ультрамарафоне примут участие легенды российского футбола во главе с экс-капитаном сборной России Алексеем Смертиным, а также олимпийские чемпионы в других дисциплинах — Юрий Борзаковский и Александр Легков, сообщает сайт РФС.

Ультрамарафон стартует после церемонии открытия Всероссийского дня футбола, которая начнется 1 июня в 11:00 на главной сцене фестиваля в северном ядре СК «Лужники».

0
Читайте также
Олимпийский чемпион Виктор Блинов погиб в 22 года
Стало известно, с кем встречается шахматист Магнус Карлсен
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
Дзюба ушел из «Локо», но Слуцкий не сможет забрать его в Китай, Слишкович просил увеличение зарплаты и покинул «Спартак». Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Чем известна актриса Анастасия Заворотнюк. Биография
Помогавшего ВСУ студента Гулько не пустили в Грузию после депортации из РФ
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В рамках ПМЭФ-2024 пройдет матч между медийной сборной России и командой Росконгресса
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости