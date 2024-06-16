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Борис Игнатьев назвал блестящей игру сборной Германии в матче против Шотландии на Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу сборной Германии в матче открытия чемпионата Европы-2024 против Шотландии (5:1).

«Германия действительно показала, что она один из фаворитов. По тому, как они готовы в тактическом и функциональном плане, как они мотивированы. Для них был важен не только результат, ведь 4:0 — это крупный счет, но при этом они продолжали нагнетать. Для них эта игра была трамплином в плане подготовки к будущему, и они не хотели достигать победы малой кровью. Они провели блестящую игру.

Мне очень понравилось, как Нагельсманн выстроил игру с участием Кросса: он нашел ему место, выдернув его из позиции, которая ему была близка в «Реале», понимая при этом, что это принесет пользу сборной. Нагельсманн был блестящим тактиком. Сборная Германии с первых минут полностью подавила шотландцев, показав давление во всех линиях», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

Следующий матч немецкая сборная проведет 19 июня против Венгрии.

Источник: Metaratings.ru
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Борис Игнатьев
Юлиан Нагельсманн
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