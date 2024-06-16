Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис прокомментировал победу над Хорватией (3:0) в первом туре группового турнира Евро-2024. Руис в этом матче забил гол и отдал результативную передачу.

«Знали, какой сложный соперник нам ожидает, поэтому мы еще больше рады тому, как играли. На таком турнире, как Евро, важны забитые голы и разница мячей. Мой гол произошел благодаря суперпасу на меня от Педри. Я очень рад, что забил за свою страну. На Евро нужно быть собранным и сконцентрированным каждый день. Теперь нам предстоит очень сложный матч с Италией, и мы должны выйти на него с такой же самоотдачей», — приводит слова Руиса сайт УЕФА.

Сборная Испании (3 очка) возглавляет группу B. Хорватия (0) находится на последнем месте.