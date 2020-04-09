В FIFPro считают, что ситуация с коронавирусом негативно повлияет на психику игроков

В Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) предполагают, что пауза в сезоне из-за пандемии коронавируса негативно повлияет на психику футболистов. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йонас Баер-Хоффманн.

— Психическое здоровье — это очень важный вопрос, — цитирует Хоффманна Reuters. — Из исследований, проведенных за последние годы, мы увидели, что существуют повышенные риски для беспокойства и различные психологические проблемы по сравнению с другими людьми, потому что для большинства из них это напряженная и нестабильная работа, а ситуация с коронавирусом делает ее еще хуже. Много молодых людей сейчас остались одни, вдали от своей родины. Часто у них нет поддержки от семьи за границей. У многих из игроков контракт только на один год. Из-за этого у них возникает беспокойство, будет ли у них какой-то доход по окончании сезона.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 502 618 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 89 915 человек, выздоровело — 339 775.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.

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