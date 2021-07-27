В Аргентине решили назначать судей необычным образом

Президент футбольной ассоциации Аргентины Клаудио Тапиа распорядился назначать арбитров на все турниры с помощью жеребьевки. Она будет проводиться по вторникам в офисе ассоциации. Каждый раз будет назначаться судья, которому доверят вытаскивать шары.

Жеребьевки планируется транслировать впрямую на аккаунтах в Facebook и Instagram. Когда снимут ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, на них смогут присутствовать журналисты, аккредитованные при федерации.

Подобное практиковалось и в российском футболе, когда судей назначали на игры чемпионата России с помощью жребия. Эти мероприятия регулярно проходили в пресс-центре стадиона в Лужниках. Но достаточно быстро от такой практики отказались.