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Судейство

В Аргентине решили назначать судей необычным образом

14:27
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Президент футбольной ассоциации Аргентины Клаудио Тапиа распорядился назначать арбитров на все турниры с помощью жеребьевки. Она будет проводиться по вторникам в офисе ассоциации. Каждый раз будет назначаться судья, которому доверят вытаскивать шары.

Жеребьевки планируется транслировать впрямую на аккаунтах в Facebook и Instagram. Когда снимут ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, на них смогут присутствовать журналисты, аккредитованные при федерации.

Подобное практиковалось и в российском футболе, когда судей назначали на игры чемпионата России с помощью жребия. Эти мероприятия регулярно проходили в пресс-центре стадиона в Лужниках. Но достаточно быстро от такой практики отказались.

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Александр Бобров все материалы автора

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