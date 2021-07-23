Стала известна дата проведения «Кубка Легенд»

Объявлены дата и место проведения «Кубка Легенд».

Турнир пройдет с 10 по 11 сентября в спорткомплексе «Мегаспорт», где прошел первый розыгрыш «Кубка легенд».

В турнире примут участие шесть команд. Свое участие подтвердили сборная звезд, а также команды России, Испании и Португалии. Имена остальных команд, билетная программа и правила доступа на трибуны будут объявлены позднее.