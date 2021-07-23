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Стала известна дата проведения «Кубка Легенд»

17:40
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Объявлены дата и место проведения «Кубка Легенд».

Турнир пройдет с 10 по 11 сентября в спорткомплексе «Мегаспорт», где прошел первый розыгрыш «Кубка легенд».

Публикация от Кубок Легенд / Legends Cup (@legendscup_official)

В турнире примут участие шесть команд. Свое участие подтвердили сборная звезд, а также команды России, Испании и Португалии. Имена остальных команд, билетная программа и правила доступа на трибуны будут объявлены позднее.

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Иван Торопцев все материалы автора

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