Стала известна дата проведения «Кубка Легенд»
17:40
Объявлены дата и место проведения «Кубка Легенд».
Турнир пройдет с 10 по 11 сентября в спорткомплексе «Мегаспорт», где прошел первый розыгрыш «Кубка легенд».
В турнире примут участие шесть команд. Свое участие подтвердили сборная звезд, а также команды России, Испании и Португалии. Имена остальных команд, билетная программа и правила доступа на трибуны будут объявлены позднее.
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