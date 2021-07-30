Южноамериканцы просят изменить работу ВАР. Их предложения понравятся футбольным клубам

Судейский комитет Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) обратился в ФИФА с просьбой внести два существенных изменения в протокол, определяющий условия работы видеоарбитров.

Первое касается времени матча. Предлагается останавливать игру при вмешательстве видеоассистентов и проверке видеозаписи судьей. Зачастую рефери потом добавляет некоторое время, но не полностью покрывает временные потери. При остановке секундомера эта проблема решится.

Второе новшество — разрешить командам запрашивать проверку ВАР определенное число раз в ходе матча.

Понятно, что такие кардинальные изменения потребуют обсуждения и, возможно, тестов в каких-то турнирах. Но как минимум второе предложение наверняка понравится футбольным клубам.