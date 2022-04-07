Тринадцать российских футболистов подали заявки на получение выплат из фонда ФИФА

Заявки на получение выплат из специального фонда Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) с июля по декабрь 2020 года подали 13 российских футболистов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Фонд ФИФА еще раз доказал, что является важной защитой для профессиональных игроков во всем мире, — приводит ТАСС слова юридического директора Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Роя Вермеера. — На втором этапе подачи заявок еще 140 футболистов из 15 лиг увидят, что значительная часть их невыплаченной заработной платы будет возмещена в странах, где отсутствуют механизмы защиты заработной платы на национальном уровне».

На выплаты за период с июля по декабрь 2020 года было одобрено 140 заявок из 39 клубов и 22 ассоциаций — членов ФИФА, из них 13 — от российских футболистов. При этом больше всего заявок за указанный период поступило от греческих игроков — 58, 17 — от игроков из Сербии, 10 — от игроков из Португалии, семь — от игроков из Казахстана, шесть — от игроков с Мальдивских островов, по четыре — от игроков из Марокко и Албании, а также по три — от игроков из Китая и Белоруссии.

На выплаты за период с июля по декабрь 2020 года фонд ФИФА выделил 3 миллиона долларов. Заявки были получены в результате того, что клубы прекратили свою деятельность в связи с производством по делу о несостоятельности, вышли из состава соответствующих ассоциаций-членов или прекратили участие в профессиональном футболе.

В 2020 году ФИФА совместно с FIFPro создали фонд, главной целью которого является поддержка футболистов, столкнувшихся с проблемой невыплаты зарплаты. Более тысячи игроков получили выплаты из фонда в 2021 году на начальном этапе подачи заявок.