АПЛ объявила имена кандидатов на приз лучшему игроку сезона

АПЛ опубликовала список номинантов на приз лучшему игроку сезона-2023/24. В него вошли 8 футболистов.

На награду претендуют: Филип Фоден, Эрлин Холанн (оба — «Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл»), Мартин Эдегор, Деклан Райс (оба — «Арсенал»), Коул Палмер («Челси»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и футбольных экспертов, которое продлится до 13 мая. Его имя объявят 18 мая.

В турнирной таблице АПЛ на данный момент лидирует «Арсенал», набравший 83 очка в 36 матчах. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» (82), у которого игра в запасе. Тройку замыкает «Ливерпуль» с 78 очками.