УЕФА планирует выделить клубам до семи миллиардов евро из-за опасений насчет коронавируса
16:10
УЕФА планирует выделить клубам до семи миллиардов евро из-за опасений о влиянии коронавируса на футбол, сообщает Financial Times.
По информации источника, для реализации пакета финансирования европейских клубов УЕФА привлек американский банк Citibank.
Организация планирует распределить средства в виде фонда помощи клубам. Изначально размер фонда может составить два миллиарда евро с последующим расширением до семи миллиардов.
Citibank получил контракт в рамках конкуренции с банками Goldman Sachs и Macquarie, а также инвестиционной компанией Apollo.
Сделка будет оформлена в виде кредита, который будет обеспечен правами УЕФА на трансляцию еврокубков.
Дополнительная информация:
https://www.ft.com/content/25a79b68-ba14-466a-bffd-fcda2a1103a7
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