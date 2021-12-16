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УЕФА планирует выделить клубам до семи миллиардов евро из-за опасений насчет коронавируса

16:10
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УЕФА планирует выделить клубам до семи миллиардов евро из-за опасений о влиянии коронавируса на футбол, сообщает Financial Times.

По информации источника, для реализации пакета финансирования европейских клубов УЕФА привлек американский банк Citibank.

Организация планирует распределить средства в виде фонда помощи клубам. Изначально размер фонда может составить два миллиарда евро с последующим расширением до семи миллиардов.

Citibank получил контракт в рамках конкуренции с банками Goldman Sachs и Macquarie, а также инвестиционной компанией Apollo.

Сделка будет оформлена в виде кредита, который будет обеспечен правами УЕФА на трансляцию еврокубков.

Дополнительная информация:

https://www.ft.com/content/25a79b68-ba14-466a-bffd-fcda2a1103a7

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Карен Саркисян все материалы автора
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