Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал об изменении системы финансового fair play.

«Мы встречались с лигами и вели дискуссии, — приводит слова Чеферина РИА Новости Спорт. — Пока слишком рано детально говорить об этом. Надеюсь, что в марте буду знать значительно больше. Признаюсь, что для меня стало сюрпризом, что все стороны близки к пониманию вопроса. Все понимают, что финансовый fair play очень важен, и готовы выработать единую позицию. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее касательно этой темы».

Ранее сообщалось, что большинство европейских клубов выступают против системы финансового fair play, считая, что нынешний формат изжил себя из-за пандемии коронавируса.