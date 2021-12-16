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Чеферин рассказал об изменении системы финансового fair play

17:00
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Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал об изменении системы финансового fair play.

«Мы встречались с лигами и вели дискуссии, — приводит слова Чеферина РИА Новости Спорт. — Пока слишком рано детально говорить об этом. Надеюсь, что в марте буду знать значительно больше. Признаюсь, что для меня стало сюрпризом, что все стороны близки к пониманию вопроса. Все понимают, что финансовый fair play очень важен, и готовы выработать единую позицию. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее касательно этой темы».

Ранее сообщалось, что большинство европейских клубов выступают против системы финансового fair play, считая, что нынешний формат изжил себя из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211216/uefa-1764083935.html

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Карен Саркисян все материалы автора
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