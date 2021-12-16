Бывшего тренера сборной Габона U17 обвинили в изнасиловании молодых футболистов

Бывшего тренера сборной Габона U17 Патрика Ассуму Эйи обвинили в сексуальном насилии, сообщает The Guardian.

Несколько бывших футболистов сообщили, что тренер насиловал молодых игроков, заманивая их в свой дом. Некоторые жертвы утверждают, что Эйи организовывал встречи с футбольными чиновниками для сексуального насилия над ними.

Пострадавшие не обращались в полицию Габона из-за недоверия местной системе правосудия. Один из жертв отметил, что тренер заставлял вступать с ним в половые отношения под страхом исключения из сборной.

Международный союз футболистов FIFPro подал жалобу на действия тренера в ФИФА. Сейчас Эйи работает техническим директором чемпионата Габона.