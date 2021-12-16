Бывшего тренера сборной Габона U17 обвинили в изнасиловании молодых футболистов
Бывшего тренера сборной Габона U17 Патрика Ассуму Эйи обвинили в сексуальном насилии, сообщает The Guardian.
Несколько бывших футболистов сообщили, что тренер насиловал молодых игроков, заманивая их в свой дом. Некоторые жертвы утверждают, что Эйи организовывал встречи с футбольными чиновниками для сексуального насилия над ними.
Пострадавшие не обращались в полицию Габона из-за недоверия местной системе правосудия. Один из жертв отметил, что тренер заставлял вступать с ним в половые отношения под страхом исключения из сборной.
Международный союз футболистов FIFPro подал жалобу на действия тренера в ФИФА. Сейчас Эйи работает техническим директором чемпионата Габона.
Дополнительная информация:
https://www.theguardian.com/football/2021/dec/16/patrick-assoumou-eyi-leading-football-coach-in-gabon-accused-of-raping-boys
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