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Бывшего тренера сборной Габона U17 обвинили в изнасиловании молодых футболистов

14:24
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Бывшего тренера сборной Габона U17 Патрика Ассуму Эйи обвинили в сексуальном насилии, сообщает The Guardian.

Несколько бывших футболистов сообщили, что тренер насиловал молодых игроков, заманивая их в свой дом. Некоторые жертвы утверждают, что Эйи организовывал встречи с футбольными чиновниками для сексуального насилия над ними.

Пострадавшие не обращались в полицию Габона из-за недоверия местной системе правосудия. Один из жертв отметил, что тренер заставлял вступать с ним в половые отношения под страхом исключения из сборной.

Международный союз футболистов FIFPro подал жалобу на действия тренера в ФИФА. Сейчас Эйи работает техническим директором чемпионата Габона.

Дополнительная информация:

https://www.theguardian.com/football/2021/dec/16/patrick-assoumou-eyi-leading-football-coach-in-gabon-accused-of-raping-boys

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Карен Саркисян все материалы автора
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