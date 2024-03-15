Турнир среди воспитанников детских домов и школ-интернатов пройдет в 8 регионах России

Всероссийские соревнования по футболу между командами детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» состоялись в 19-й раз. Первые игры второго этапа прошли 14 марта. Следующие матчи пройдут 16 марта в манеже академии «Спартак» им. Ф.Ф. Черенкова.

Чемпионат объединит более 2000 детей из 130 детских домов и школ-интернатов. Каждый год дети играют на городском и региональном уровнях. Чемпионат проходит с февраля по апрель, а в мае лучшие коллективы едут на финал в Сочи. Команды более чем из 50 субъектов РФ разыграют путевки в финал в семи городах: в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Красноярске и Владивостоке. В свободное от игр время ребята посетят стадионы, на которых проходил чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Финал пройдет в Краснодарском крае на федеральной территории «Сириус» с 14 по 19 мая.

В финальном поединке ребята поборются за главный приз — поездку в футбольный летний лагерь академии «Динамо» с проживанием в отеле «Сочи Парк». В течение 11 дней победители турнира «Будущее зависит от тебя» будут проходить обучение по методике легендарного российского клуба.

Участники турнира пройдут профориентационную программу «Город навыков SkillCity» в рамках проекта по профориентации и киберсоциализации (Справочно-игровой сервис «Город навыков SkillCity).