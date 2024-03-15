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15 марта, 10:00

Турнир среди воспитанников детских домов и школ-интернатов пройдет в 8 регионах России

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Бывший футболист Алексей Смертин с участниками турнира «Будущее зависит от тебя».
Алексей Смертин с участниками турнира «Будущее зависит от тебя».

Всероссийские соревнования по футболу между командами детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» состоялись в 19-й раз. Первые игры второго этапа прошли 14 марта. Следующие матчи пройдут 16 марта в манеже академии «Спартак» им. Ф.Ф. Черенкова.

Чемпионат объединит более 2000 детей из 130 детских домов и школ-интернатов. Каждый год дети играют на городском и региональном уровнях. Чемпионат проходит с февраля по апрель, а в мае лучшие коллективы едут на финал в Сочи. Команды более чем из 50 субъектов РФ разыграют путевки в финал в семи городах: в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Красноярске и Владивостоке. В свободное от игр время ребята посетят стадионы, на которых проходил чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Финал пройдет в Краснодарском крае на федеральной территории «Сириус» с 14 по 19 мая.

В финальном поединке ребята поборются за главный приз — поездку в футбольный летний лагерь академии «Динамо» с проживанием в отеле «Сочи Парк». В течение 11 дней победители турнира «Будущее зависит от тебя» будут проходить обучение по методике легендарного российского клуба.

Участники турнира пройдут профориентационную программу «Город навыков SkillCity» в рамках проекта по профориентации и киберсоциализации (Справочно-игровой сервис «Город навыков SkillCity).

Футбол
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РФС объявил о старте второго сезона «Магнита футбола»

Василий Уткин умер в возрасте 52 лет
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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