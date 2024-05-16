Мостовой назвал «дежурной» победу «Зенита» над ЦСКА

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на победу «Зенита» над ЦСКА (0:0, по пенальти 5:4).

«Дежурная победа «Зенита», хотя даже не победа, они просто прошли. «Зенит» особо ничего не показал, но просто в серии пенальти оказались сильнее. Нового мы ничего не увидели. ЦСКА также не смог реализовать свои моменты, а пенальти — это лотерея. На этот раз удача была на стороне «Зенита», — цитирует Мостового «РБ Спорт».