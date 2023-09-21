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Советник президента УЕФА оценил открытие проекта «Футбол в школе»: «Это грандиозно!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Советник президента УЕФА Йозеф Климент прокомментировал открытие проекта «Футбол в школе».

«Большое спасибо за приглашение на этот турнир. Передаю привет от наших сотрудников, ваших друзей из УЕФА. Несколько лет назад РФС пришел с амбициозным планом развития футбола до 2030 года. Одной из самых важных областей является массовый футбол. Один из таких проектов — «Футбол в школе». Слышал, что уже более миллиона участников. Это грандиозный проект! Будут появляться результаты. Уверен, что самые талантливые мальчики и девочки станут членами профессиональных футбольных клубов и членами сборных команд», — сказал Климент.

Турнир Школьной футбольной лиги проходит с 20 по 24 сентября на полях спорткомплекса «Лужники».

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
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Антон Заболотный

Антон Заболотный

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Федор Чалов

ЦСКА

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

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Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

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Александр Солдатенков

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