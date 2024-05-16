Федотов — о поражении от «Зенита»: «Мы огрызались, но нам не хватало точности в завершающей передаче»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Зенита» в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, пен. — 4:5).

«Напряженный кубковый поединок в хорошей атмосфере на хорошем стадионе. Думаю, нам немного не хватило свежести, но наши футболисты терпели, ждали, мы «кололи» соперника. В самом конце имели потрясающий шанс забить. Должны были ставить логическую точку.

Также мы не позволили ничего создать у наших ворот, несмотря на усиления состава у соперника и его давление. Мы огрызались, но нам не хватало точности в завершающей передаче, чтобы добраться до более серьезных моментов. Еще раз скажу, что тот эпизод на последней минуте должен был решить исход поединка в нашу пользу, но, к сожалению, этого не произошло", — приводит пресс-служба клуба слова Федотова.

Первая игра в Москве завершилась вничью — 1:1. «Зенит» вышел в суперфинал, где встретится с «Балтикой», которая победила «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов.

Суперфинал Кубка России состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.