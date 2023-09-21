Дюков рассказал о планах по реализации проекта «Школьная футбольная лига»

Президент РФС Александр Дюков рассказал журналистам о турнире «Школьная футбольная лига».

«Это очень важный элемент нашего флагманского проекта «Футбол в школе». Мы целенаправленно и системно развиваем детский массовый футбол, и это очень важно. Все мы прекрасно помним «Кожаный мяч», 70-80-е годы, наши дворы. Соответственно, многие промышленные предприятия имели футбольные поля, на которых играли как взрослые, так и дети. К сожалению, вот этот массовый футбол, детский футбол и «Кожаный мяч» в 90-е годы мы потеряли. Естественно, для того, чтобы добиваться успеха в футболе, в том числе и в профессиональном, нам нужна массовость. Нам нужно развивать массовый детский футбол. И проект «Футбол в школе» — отличная возможность для того, чтобы этот массовый футбол перезапустить. Футбольная инфраструктура в основном покинула наши дворы, но она осталась в школах. Это, соответственно, спортивные залы или площадки при школах. Вот эту инфраструктуру надо использовать. Также есть преподаватели физкультуры, которые могут стать отличными тренерами массового футбола. Поэтому несколько лет назад мы запустили этот проект.

С Минпросвещения мы согласовали, что третий урок физкультуры в ряде школ начинает проводиться на базе футбола. РФС подготовил и обучил этих преподавателей физкультуры, выдал им лицензию. Мы подготовили методички и конспекты для проведения тренировок. Мы снабжаем эти школы спортивным инвентарем. Только в прошлом учебном году мы поставили 80 тысяч мячей, в этом году количество школ увеличилось, поставили еще 80 тысяч мячей. Также мы передаем манишки, фишки, все, что нужно для проведения занятий. И как результат, уже в этом году в проекте «Футбол в школу» участвует уже 4150 школ по всей стране. Все регионы вовлечены. Более миллиона детей участвует в занятиях футболом на уроках физкультуры. Что еще важно, в тех школах, которые проводят третий урок физкультуры в качестве футбола, создаются футбольные секции, которые проводят дополнительные занятия. Естественно, когда занимаешься футболом, важна соревновательная практика. Без соревнований ты не можешь прогрессировать. Поэтому важной частью этого проекта является «Школьная футбольная лига». Сегодня по сути мы проводим первый финальный этап этого турнира. Сегодня очень большое мероприятие, 65 регионов, почти 100 команд принимает участие. Начиная с этого учебного года, «Школьная футбольная лига» будет становиться все более регулярной и массовой. Будут проводиться школьные этапы, муниципальные этапы. В конце учебного года будут региональные этапы, а в завершении будет всероссийский финал, который будет проводиться в сентябре в начале нового учебного года на таких площадках, как «Лужники», — сказал Дюков.

Турнир Школьной футбольной лиги проходит с 20 по 24 сентября на полях спорткомплекса «Лужники». В соревнованиях принимают участие 96 школьных команд из 65 регионов России.