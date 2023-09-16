Ибрагимович принял участие в благотворительном матче в Словении

Экс-игрок «Милана» Златан Ибрагимович сыграл в благотворительном матче легенд в Словении с целью сбора средств для жертв наводнения, сообщил Nogomania.com.

По информации источника, благотворительный матч состоялся в Любляне на стадионе «Стожице». Событие было организовано по инициативе президента Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина.

«Я был счастлив и горд. Это был мой первый выход на поле после завершения карьеры. Я чувствовал себя очень желанным гостем, болельщики были невероятные. Я рад быть здесь, чтобы показать вам поддержку, любовь и радость в эти трагические моменты», — сказал Ибрагимович.

В матче также приняли участие легенды футбола, в частности Паоло Мальдини, Джанлуиджи Буффон, Кларенс Зеедорф, Луиш Фигу, Хавьер Дзанетти и другие.