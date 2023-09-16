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Сегодня, 14:00

Ибрагимович принял участие в благотворительном матче в Словении

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Экс-игрок «Милана» Златан Ибрагимович сыграл в благотворительном матче легенд в Словении с целью сбора средств для жертв наводнения, сообщил Nogomania.com.

По информации источника, благотворительный матч состоялся в Любляне на стадионе «Стожице». Событие было организовано по инициативе президента Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина.

«Я был счастлив и горд. Это был мой первый выход на поле после завершения карьеры. Я чувствовал себя очень желанным гостем, болельщики были невероятные. Я рад быть здесь, чтобы показать вам поддержку, любовь и радость в эти трагические моменты», — сказал Ибрагимович.

В матче также приняли участие легенды футбола, в частности Паоло Мальдини, Джанлуиджи Буффон, Кларенс Зеедорф, Луиш Фигу, Хавьер Дзанетти и другие.

Златан Ибрагимович
Футбол
Александер Чеферин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
3
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
4
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
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Краснодар

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П
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Балтика

 3
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Локомотив

 3
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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