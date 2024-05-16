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Кечинов: «Сезон для «Спартака» провален, потому что в тройку будет попасть очень тяжело»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение красно-белых от «Балтики» в Кубке России.

«Полоса везения «Спартака» при Слишковиче закончилась в самый неподходящий момент. Команда проиграла важнейший матч, когда оставался один шаг до финала. Был шанс выиграть хоть какой-то титул в этом сезоне. А так получается, сезон провален, потому что в тройку будет попасть очень тяжело. Это маловероятно.

Вчера было очень много моментов, но реализация сильно хромала. Давно нет Промеса, который являлся самым важным футболистом впереди. Мог и забить, и отдать. От него всегда исходила угроза. Вчера еще и не было Соболева. А того, кто возьмет на себя их функции, просто не нашлось. Угальде пока не оправдывает надежд. Голов у него совсем мало. Человек, которого купили за 15 миллионов, должен забивать гораздо больше и делать более полезные вещи для команды, нежели просто бегать и отнимать мячи», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Кечинова.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24. В FONBET Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов, в котором уступили «Балтике» (0:1).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005637870_kechinov_sezon_dlya_spartaka_provalen
Валерий Кечинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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