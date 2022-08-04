РФС выдал арене «А-4» в Бумагогорске сертификат высшей категории

Стадион в Бумагогорске получил сертификат высшей категории.

Как сообщает РФС, срочная комиссия организации провела инспекцию и выдала арене соответствующий сертификат для проведения матчей любой категории.

Стадион в Бумагогорске, как и весь город, сделан из бумаги. «А-4 Арена», которая вмещает 160 болельщиков, имеет бумажный газон высшей категории и расположилась в развивающемся районе Бумагогорска.

Бумагогорск — это вымышленный город, которую создал 11-летний школьник Матвей.