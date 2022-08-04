В Кировской области снова откроют футбольный клуб «Динамо»

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов сообщил о возрождении футбольного клуба «Динамо».

«Кировскому «Динамо» — 99 лет.

Еще в июне ко мне обратились ветераны нашего футбольного клуба «Динамо» Киров с просьбой возродить профессиональную команду и вернуть кировский футбол в большой спорт.

Сегодня, в день рождения команды, мы приняли решение учредить автономную некоммерческую организацию «Футбольный клуб «Динамо»». В следующем сезоне планируем вернуть команду в профессиональный футбол», — говорится в заявлении Соколова.

Клуб был закрыт в 2017 году. Причиной стал недостаток финансовых средств.