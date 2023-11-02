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Сегодня, 13:05

Папа Римский выбрал между Месси, Марадоной и Пеле

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Папа Римский Франциск.
Фото Global Look Press

Папа Римский Франциск ответил на вопрос о том, кого из легендарных футболистов он предпочитает.

Папу Римского попросили выбрать между его соотечественниками Диего Марадоной и Лионелем Месси, но он назвал свой вариант.

«Я бы выбрал третий вариант — Пеле. Марадона был большим игроком, но он потерпел неудачу как человек. Бедняга оступился рядом с теми, кто его восхвалял, но не помог ему. Он пришел ко мне в первый год понтификата, а потом ему пришел конец.

Месси очень правильный. Он джентльмен. Но для меня самый великий — Пеле. Человек сердца. Я общался с ним. Однажды я встретил его в самолете, когда был в Буэнос-Айресе. Человек с большой буквы.

Они все — три большие величины. Каждый со своими особенностями», — приводит слова Папы Римского Calciomercato.

Пеле скончался после тяжелой и продолжительной болезни 29 декабря 2022 года. Ему было 82 года. Марадона умер в 60-летнем возрасте из-за остановки сердца 25 ноября 2020 года.

Диего Марадона
Лионель Месси
Пеле
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
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