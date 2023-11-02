Папа Римский выбрал между Месси, Марадоной и Пеле

Папа Римский Франциск ответил на вопрос о том, кого из легендарных футболистов он предпочитает.

Папу Римского попросили выбрать между его соотечественниками Диего Марадоной и Лионелем Месси, но он назвал свой вариант.

«Я бы выбрал третий вариант — Пеле. Марадона был большим игроком, но он потерпел неудачу как человек. Бедняга оступился рядом с теми, кто его восхвалял, но не помог ему. Он пришел ко мне в первый год понтификата, а потом ему пришел конец.

Месси очень правильный. Он джентльмен. Но для меня самый великий — Пеле. Человек сердца. Я общался с ним. Однажды я встретил его в самолете, когда был в Буэнос-Айресе. Человек с большой буквы.

Они все — три большие величины. Каждый со своими особенностями», — приводит слова Папы Римского Calciomercato.

Пеле скончался после тяжелой и продолжительной болезни 29 декабря 2022 года. Ему было 82 года. Марадона умер в 60-летнем возрасте из-за остановки сердца 25 ноября 2020 года.