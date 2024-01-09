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На 66-м году жизни скончался лучший бомбардир в истории клуба «Памир» Манасян

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший футболист «Зенита» и сборной Таджикистана Вазген Манасян скончался в возрасте 65 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Таджикистана.

«На 66-м году ушел из жизни ветеран таджикского футбола, легендарный нападающий душанбинского «Памира», бывший тренер национальной сборной Таджикистана Вазген Игнатович Манасян. Федерация футбола Таджикистана выражает искренние соболезнования родным и близким покойного, — цитирует ТАСС завление федерации.

Манасян — лучший бомбардир в истории «Памира» (Душанбе), за который в период с 1980 по 1992 год провел 425 матчей и забил 123 гола.

В 1992 году Манасян провел 4 матча в чемпионате России за «Зенит». Также на его счету 1 игра за сборную Таджикистана.

Источник: ТАСС
Футбол
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
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 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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