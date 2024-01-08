Дюрица: «На первой тренировке «Сатурна» при Шевчуке я обделался»

Экс-защитник «Сатурна» Ян Дюрица рассказал о сложностях адаптации в подмосковной команде и тренировках под руководством Владимира Шевчука.

«На первой тренировке «Сатурна» я обделался. На фоне стресса и тяжелейших нагрузок я просто наложил в штаны. Потом бегал в номер, сам это стирал. Первые дни в «Сатурне» было очень тяжело психологически. Я пришел на первый завтрак, сидит невыспавшийся Тони Кински. Я обрадовался, что хоть есть чех, который меня понимает. Говорю: «Привет». Он раздраженно ответил: «Давай, потом поговорим, парень». Я был подавлен и в тот момент просто надеялся, что все нормализуется. В конце дня мы посидели с Кински, попили чай и пообщались», — цитирует Дюрицу Metaratings.ru.

Дюрица выступал за «Сатурн» с 2006 по 2009 год. Всего за команду он провел 83 матча, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами.