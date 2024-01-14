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Марадона-младший заявил, что врачи виновны в смерти его отца

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Диего Армандо Марадона-младший
Диего Армандо Марадона-младший.
Фото Global Look Press

Диего Армандо Марадона-младший выступил с заявлением по поводу смерти его отца.

Диего Армандо Марадона-старший скончался 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни из-за внезапной остановки сердца. В мае 2021 года аргентинская прокуратура предъявила обвинения врачам, ответственным за здоровье Диего Марадоны, в «возможно, предумышленном» убийстве футболиста.

«Идет открытое расследование. Мы, его дети, очень верим в аргентинское правосудие. Убежден, что это не должно было закончиться так. Они убили моего отца. Не мне говорить, кто это сделал, хотя у меня есть мысли на этот счет, но я не могу их высказать. Они бросили отца на произвол судьбы, когда можно было что-то сделать», — приводит слова Марадоны-младшего Marca.

Диего Марадона — чемпион мира по футболу, был признан лучшим футболистом XX века по версии ФИФА.

Диего Марадона
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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