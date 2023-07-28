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Сегодня, 13:00

Муту назвал странным возможное получение Ибрагимовичем паспорта РФ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Златан Ибрагимович.
Фото Global Look Press

Экс-игрок «Ювентуса» Адриан Муту в интервью «СЭ» поделился мнением о том, мог ли его друг Златан Ибрагимович получить российский паспорт.

— Недавно экс-министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что предлагал Ибрагимовичу российское гражданство. Можете представить Златана русским?

— Я не знал, что такое могло произойти. У него боснийские корни, плюс он швед. Получить еще и российский паспорт было бы странно. Интересно, что ответил Златан?

— История умалчивает.

— Понятно. (Смеется.)

Ранее 41-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры после матча 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:1).

Форвард выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Полное интервью Адриана Муту «СЭ» здесь

Адриан Муту
Златан Ибрагимович
Виталий Мутко
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
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Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
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Ростов – Зенит
 - : -
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Рубин – Оренбург
 - : -
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 - : -
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 - : -
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