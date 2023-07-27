Тарасова: «Популярность футбола обусловлена его доступностью, а не мастерством наших футболистов»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о популярности футбола в России.

«По своему объему, по деньгам, которые вкладывают в вид спорта, российский футбол, конечно, впереди планеты всей. У нас вон какие стадионы стоят, на некоторых даже и не играют толком. И успехи сомнительные. Популярность футбола обусловлена его доступностью, а не мастерством наших футболистов», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах. Ранее Глава оргкомитета ЧМ-2018 в России Алексей Сорокин рассказал о важности сотрудничества с африканскими странами.