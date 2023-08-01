Президент РПЛ Алаев продолжит работу в одном из комитетов УЕФА

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что продолжит работу в одном из комитетов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В июне Алаев покинул пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу.

«Возможно, поеду на заседание исполкома УЕФА, — цитирует Алаева ТАСС. — На прошлом исполкоме я отчитался. Теперь буду работать в одном из комитетов УЕФА, в каком статусе — будет известно, когда объявят официально. Если будет рабочая необходимость поехать в Лимассол, то поеду».

Алаев занимал пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу с 2017 года. В 2022 году он стал президентом РПЛ.

Следующее заседание исполкома УЕФА состоится 26 сентября в Лимассоле (Кипр).