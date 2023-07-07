Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 14:38

Мутко: «Говорил Моуринью, что в перспективе он может стать главным тренером в России»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Виталий Мутко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший министр спорта России Виталий Мутко рассказал о встрече с Жозе Моуринью и Златаном Ибрагимовичем в Ростове.

«Когда «Манчестер Юнайтед» приезжал в Ростов, я сделал два предложения. Одно — Моуринью, второе — Ибрагимовичу. На чистом английском сказал Златану: «Не хочешь стать гражданином России? Дадим тебе паспорт!» А Моуринью я говорил, что в перспективе он может стать главным тренером в России», — сказал Мутко на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Манчестер Юнайтед» встречался с «Ростовом» 9 марта 2017 года на выезде в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Тогда команды сыграли вничью — 1:1 (2:1 — общий счет в пользу «МЮ»).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Did8WrJDLZU
Златан Ибрагимович
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ростов
Виталий Мутко
Жозе Моуринью
2
1
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Охрана баскетболиста НБА избила Бритни Спирс. Звезда подала заявление в полицию
Экоактивисты чуть не сорвали матч экс-россиянке. Акция протеста с конфетти помешала ей выиграть
Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
В Москве обновлен суточный рекорд высокой минимальной температуры
На Урале после употребления алкоголя госпитализировали 10 детей
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жота пошутил о выходе «Ливерпуля» в Лигу Европы: «Надеюсь, «Реала» там не будет»
Новости
RSS RSS
Все новости