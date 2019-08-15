Игрок, который был на просмотре в «Манчестер Юнайтед», покончил с собой

Валлийский футболист Джоэл Дарлингтон свел счеты с жизнью. 20-летний молодой человек был найден повесившимся в гараже своего дома. Там же полицейские нашли записку, в которой Дарлингтон объяснял, что решил покончить с жизнью из-за частых травм, сообщает Daily Post.

Несколько лет назад Дарлингтон находился на просмотре в «Манчестер Юнайтед», но покинул расположение клуба из-за перелома руки. Последним клубом футболиста был «Бала Таун», который выступает в чемпионате Уэльса. Игрок также выступал за сборные Уэльса на различных юниорских уровнях.