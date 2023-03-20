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Сегодня, 14:51

Губерниев: «Канчельскис превращается в абсолютного фрика. Естественно, он врун»

Алина Савинова
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Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрея Канчельскиса.

Ранее Канчельскис заявил, что Губерниев запрещал ему критиковать «Зенит» в телеэфире.

«Андрей Канчельскис был прекрасным футболистом, о котором даже в Status Quo пели песни про «Манчестер Юнайтед»: «Робсон, Канчельскис и Гиггз». Сколько бы с ним ни виделся, вижу, как прекрасный когда-то футболист Канчельскис превращается в абсолютного фрика. Естественно, он врун. Сложно представить, чтобы я просил не критиковать «Зенит». Кто смотрит мои футбольные студии, я критикую всех, если они того заслуживают. Потому что работаю честно и свое дело знаю!» — приводит Sport24 слова Губерниева.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 48 очков за 20 туров.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-20-guberniyev-prekrasnyy-futbolist-kanchelskis-prevrashchayetsya-v-absolyutnogo-frika-yestestvenno-on-vrun
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Зенит
Дмитрий Губерниев
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Канчельскис рассказал о возможном возобновлении тренерской карьеры

Божович: «В России все намного лучше, чем в Европе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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