Губерниев: «Канчельскис превращается в абсолютного фрика. Естественно, он врун»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрея Канчельскиса.

Ранее Канчельскис заявил, что Губерниев запрещал ему критиковать «Зенит» в телеэфире.

«Андрей Канчельскис был прекрасным футболистом, о котором даже в Status Quo пели песни про «Манчестер Юнайтед»: «Робсон, Канчельскис и Гиггз». Сколько бы с ним ни виделся, вижу, как прекрасный когда-то футболист Канчельскис превращается в абсолютного фрика. Естественно, он врун. Сложно представить, чтобы я просил не критиковать «Зенит». Кто смотрит мои футбольные студии, я критикую всех, если они того заслуживают. Потому что работаю честно и свое дело знаю!» — приводит Sport24 слова Губерниева.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 48 очков за 20 туров.