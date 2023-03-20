Божович: «В России все намного лучше, чем в Европе»

Бывший главный тренер «Динамо» Миодраг Божович рассказал об отношении к россиянам в Европе.

«Не знаю, самое важное, что мы, сербы, черногорцы, вас любим. Европа любит только себя, деньги и никого больше. Рассуждать про это — очень глубокая тема. Мы совершенно разные люди по сравнению с ними. У нас все-таки спортивное интервью. Я скажу так: в России все намного лучше, чем в Европе. Сейчас в Европе сплошная русофобия, русских там не любят», — приводит «РБ Спорт» слова Божовича.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидами организаций.