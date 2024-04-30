Коновалов объяснил, почему считает «Спартак» фаворитом в дерби с «Динамо»

Бывший голкипер «Спартака» Андрей Коновалов поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Динамо» во второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Спартак» идет при Слишковиче без поражений и показывает достаточно хороший футбол. В плане обороны команда немного перестроилась и сейчас показывает не такой активный футбол, как при Абаскале. Стиль стал более оборонительный. Жду интересного матча и отдаю предпочтение гостям. Мне кажется, что «Спартак» показывает более стройную игру, чем «Динамо», — цитирует Коновалова «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в среду, 1 мая на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 18.00.