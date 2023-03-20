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Канчельскис рассказал о возможном возобновлении тренерской карьеры

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что может продолжить тренерскую карьеру в клубе из Европы или Азии.

«Европа и Азия, можно сказать. Ждем. Уже хорошо, что не сказали «нет». Я играл в Саудовской Аравии, знаю, что арабы — очень специфическая нация. Их торопить никогда нельзя. Я общался и с шейхами, и с принцами. Думаю, что в конце марта или в апреле новости будут, потому как чемпионат заканчивается. И в Европе есть переговоры, не буду говорить какие. Надо везде постараться, чтобы найти работу», — приводит РИА «Новости» слова Канчельскиса.

Также он отметил, что получал предложение из медиалиги.

«Мне предлагали тренировать, но мне неинтересно. Не будем даже об этом говорить, пускай ищут другую кандидатуру», — добавил специалист.

Последним клубом, который тренировал Канчельскис, был «Навбахор» из Узбекистана. Специалист покинул его в октябре 2020 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230320/trenerstvo-1859029369.html
Андрей Канчельскис
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