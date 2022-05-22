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Тренер сборной Украины Петраков: «Россиян нужно отстранить как минимум на 5 лет»

Главный тренер сборной Украины по футболу Петраков считает, что россиян нужно отстранить как минимум на 5 лет
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков заявил о необходимости отстранения россиян от всех соревнований на 5 лет.

«Я считаю, что россиян нужно отстранить от всех спортивных соревнований как минимум на 5 лет. По меньшей мере», — приводит слова Петракова «РИА Новости» со ссылкой на газету Corriere dello Sport.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.

В мае исполком УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23, а сборную России не допустили до выступления в Лиге наций.

Также отстранена от участия в чемпионате Европы молодежная сборная России, женская сборная не сыграет в финальной части Евро-2022 и в квалификации чемпионата мира 2023 года. Заявка России о заинтересованности в проведении чемпионата Европы в 2028 или 2032 году отклонена.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220522/futbol-1789990699.html

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2
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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13
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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