Тренер сборной Украины Петраков: «Россиян нужно отстранить как минимум на 5 лет»

Главный тренер сборной Украины по футболу Петраков считает, что россиян нужно отстранить как минимум на 5 лет

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков заявил о необходимости отстранения россиян от всех соревнований на 5 лет.

«Я считаю, что россиян нужно отстранить от всех спортивных соревнований как минимум на 5 лет. По меньшей мере», — приводит слова Петракова «РИА Новости» со ссылкой на газету Corriere dello Sport.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.

В мае исполком УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23, а сборную России не допустили до выступления в Лиге наций.

Также отстранена от участия в чемпионате Европы молодежная сборная России, женская сборная не сыграет в финальной части Евро-2022 и в квалификации чемпионата мира 2023 года. Заявка России о заинтересованности в проведении чемпионата Европы в 2028 или 2032 году отклонена.