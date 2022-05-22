Гершкович ответил на слова тренера сборной Украины по футболу о российских спортсменах

Член исполкома РФС Михаил Гершкович в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывание главного тренера сборной Украины по футболу о российских спортсменах.

«Не хочу слушать, что он говорит. Мало ли, что он сказал. Есть серьезные люди, которые занимаются этим вопросом. Надеюсь, в ближайшее время наш футбол будет представлен в Европе», — сказал Гершкович «СЭ».

Наставник сборной Украины по футболу Александр Петраков призвал отстранить всех российских спортсменов минимум на пять лет.