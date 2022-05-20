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Сегодня, 20:23

«Локомотив» обыграл «Динамо» и стал бронзовым призером молодежного чемпионата России

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче 28-го тура молодежного чемпионата России.

Встреча проходила на стадионе ««Новогорск-Динамо» в Химках и завершилась со счетом 2:0.

Таким образом, железнодорожники набрали 56 очков и стали бронзовыми призерами молодежного чемпионата России.

Победителем турнира стал ЦСКА, серебро у «Ростова».

М-Лига

Группа 1. 28-й тур

«Динамо — мол.» (Москва) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 0:2 (0:1)

Голы: Горбунов, 18 (0:1). Ларин, 65 — с пенальти (0:2).

Судья: Цурков (Москва).

20 мая. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».

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ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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