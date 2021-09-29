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Футболисты «Ангушта» избили судью в матче любительского первенства, одного игрока дисквалифицировали на 2 года

09:17

В матче любительского первенства России (3-й дивизион, зона ЮФО/СКФО) «Ангушт» — «Энергетик» (2:1) произошла драка с участием футболистов обеих команд и судей, сообщает пресс-служба Союза федераций футбола ЮФО и СКФО.

На 88-й минуте встречи, после того как был назначен штрафной в ворота «Ангушта», футболист команды из Назрани Бекхан Алиев получил красную карточку за нецензурную брань в адрес арбитра. Уходя с поля, игрок бросил в помощника судьи снятый с руки бинт.

После финального свистка футболисты «Ангушта» окружили главного арбитра Сергея Смирнова. Магомед Балаев нанес судье два удара рукой в лицо, Руслан Зязиков нанес два удара ногой и рукой, а Бекхан Алиев повалил помощника судьи Виталия Наумова и нанес несколько ударов ногой. Наряд полиции в количестве восьми человек выбежал на поле и взял под охрану судейскую бригаду. Конфликт утих, но запасной «Ангушта» Сафарбек Мархиев устроил потасовку с игроками «Энергетика», после этого на поле выбежали болельщики, драка продолжалась с их участием.

КДК Союза федераций футбола ЮФО и СКФО дисквалифицировал четверых футболистов «Ангушта»: Бекхан Алиев отстранен на два года, Магомед Балаев и Руслан Зязиков — на один год, Сафарбек Махриев — на шесть матчей. Также шесть матчей дисквалификации получили два игрока «Энергетика»: Алан Аслануко и Артем Орсаев. Кроме того, стадион «Энергетика» получил условную дисквалификацию на два матча, а команда из города Прохладный оштрафована на 10 тысяч рублей за выбегание зрителей на поле после матча.

Дополнительная информация:

https://footballufo.ru/3-liga/kdk-energetik-angusht-2-1-yufo-skfo-22-09-2021.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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