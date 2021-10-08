Доннарумма, Нойер, Шмейхель, Облак и Куртуа претендуют на Трофей Яшина-2021
France Football обнародовал список номинантов на Трофей Льва Яшина. Его обладатель будет признан лучшим голкипером-2021 года.
Check out the 10 nominees for the 2021 Yachine Trophy! #tropheeyachine #ballondor pic.twitter.com/SNE4rmQN5t— France Football (@francefootball) October 8, 2021
В этот список вошли Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия), Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия), Каспер Шмейхель («Лестер, Дания), Эдуар Менди («Челси», Сенегал), Тибо Куртуа («Реал», «Бельгия), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла» Аргентина), Ян Облак («Атлетико», Словения), Кейлор Навас («ПСЖ», Коста-Рика), Мануэль Нойер («Бавария», Германия) и Самир Ханданович («Интер», Словения).
Первым и единственным пока обладателем награды стал бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон в 2019 глду
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