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Доннарумма, Нойер, Шмейхель, Облак и Куртуа претендуют на Трофей Яшина-2021

18:58
Каспер Шмейхель. Фото Федерация футбола Дании
Каспер Шмейхель. Фото Федерация футбола Дании
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France Football обнародовал список номинантов на Трофей Льва Яшина. Его обладатель будет признан лучшим голкипером-2021 года.

В этот список вошли Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия), Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия), Каспер Шмейхель («Лестер, Дания), Эдуар Менди («Челси», Сенегал), Тибо Куртуа («Реал», «Бельгия), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла» Аргентина), Ян Облак («Атлетико», Словения), Кейлор Навас («ПСЖ», Коста-Рика), Мануэль Нойер («Бавария», Германия) и Самир Ханданович («Интер», Словения).

Первым и единственным пока обладателем награды стал бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон в 2019 глду

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
1-й тайм

Ф1 (-1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия
Словакия

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15

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Евгений Петров все материалы автора
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