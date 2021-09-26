Бывший игрок «Арсенала» Насри завершил карьеру в 34 года
Французский полузащитник Самир Насри объявил о завершении карьеры, сообщает L'Equipe.
Последним клубом, в котором выступал 34-летний футболист, был «Андерлехт», который расторг контракт с Насри в 2020 году.
Насри известен по выступлениям за «Арсенал», «Манчестер Сити», «Марсель» и другие клубы. В течение карьеры полузащитник дважды выиграл чемпионат Англии, по разу — Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.
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