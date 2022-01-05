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ФИФА объявила тройку претендентов на звание лучшего вратаря 2021 года

17:49

ФИФА объявила список претендентов на звание лучшего вратаря по итогам 2021 года.

В список попали Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ», Эдуар Менди из «Челси», а также Мануэль Нойер из «Бавария».

Церемония награждения пройдет 17 января в Цюрихе.

Дополнительная информация:

https://www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/media-releases/finalists-for-the-best-fifa-womens-goalkeeper-and-the-best-fifa-mens

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Карен Саркисян все материалы автора
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