ФИФА объявила тройку претендентов на звание лучшего вратаря 2021 года
17:49
ФИФА объявила список претендентов на звание лучшего вратаря по итогам 2021 года.
В список попали Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ», Эдуар Менди из «Челси», а также Мануэль Нойер из «Бавария».
Церемония награждения пройдет 17 января в Цюрихе.
Дополнительная информация:
https://www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/media-releases/finalists-for-the-best-fifa-womens-goalkeeper-and-the-best-fifa-mens
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