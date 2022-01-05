ФИФА объявила тройку претендентов на звание лучшего вратаря 2021 года

ФИФА объявила список претендентов на звание лучшего вратаря по итогам 2021 года.

В список попали Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ», Эдуар Менди из «Челси», а также Мануэль Нойер из «Бавария».

Церемония награждения пройдет 17 января в Цюрихе.