ФИФА объявила тройку претендентов на звание лучшего тренера 2021 года
17:41
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2021 года.
В список попали Томас Тухель («Челси»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Роберто Манчини (сборная Италии).
Победитель станет известен 17 января. Церемония награждения пройдет в Цюрихе (Швейцария).
Ранее ФИФА обнародовала список претендентов на звание лучшего вратаря 2021 года.
Дополнительная информация:
https://www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/media-releases/finalists-for-the-best-fifa-womens-coach-and-the-best-fifa-mens-coach
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю