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ФИФА объявила тройку претендентов на звание лучшего тренера 2021 года

17:41
Томас Тухель. Фото Reuters
Томас Тухель. Фото Reuters
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Международная федерация футбола (ФИФА) объявила претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2021 года.

В список попали Томас Тухель («Челси»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Роберто Манчини (сборная Италии).

Победитель станет известен 17 января. Церемония награждения пройдет в Цюрихе (Швейцария).

Ранее ФИФА обнародовала список претендентов на звание лучшего вратаря 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/media-releases/finalists-for-the-best-fifa-womens-coach-and-the-best-fifa-mens-coach

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Екатерина Савостина все материалы автора
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