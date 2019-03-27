"Это подрывает имидж спорта". Женщину - арбитра окатили кипятком во время футбольного матча в Аргентине

Во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана между "Маркесадо" и "Сан-Мартин" арбитра Розану Паз облили кипятком. Инцидент произошел после того, как главный судья встречи допустил ошибку, прервавшую атаку хозяев, проигрывавших со счетом 0:1. Один из фанатов "Марсекадо" бросил термос с кипятком в 46-летнюю Паз.

- За две минуты до конца игры я почувствовала на своей спине горячую жидкость, - приводит слова Паз Telesol Diario. - Тогда я позвала главного арбитра и попросила его вылить мне на спину холодной воды, чтобы успокоить боль от ожогов. Мы решили доработать встречу до конца, несмотря на этот инцидент.

Надеюсь, такого больше не повторится, ведь на моем месте может быть любой судья. Это подрывает имидж спорта. Но меня не остановит этот случай - я люблю свою работу.

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