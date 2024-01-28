Балотелли опубликовал, а затем удалил видео с Путиным и Байденом

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Италии Марио Балотелли выложил в соцсети видео с президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

После того, как форвард опубликовал видео со сравнением двух глав государств, он тут же удалил пост.

«Это не было чем-то политическим, только дань уважения по поводу смерти людей. Перестаньте визжать и поймите мою точку зрения», — написал Балотелли в соцсети.

Ранее боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство и взял отчество в честь Владимира Путина.