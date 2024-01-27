Жирков, Олич и Алдонин сыграют за ЦСКА на Кубке легенд в Москве

Стал известен состав московского ЦСКА, которым команда выступит на Кубке легенд-2024. Стоит отметить, что шесть из 11 экс-футболистов, согласившихся принять участие в турнире, играли за армейцев в 2005 году — в том самом, когда клуб завоевал первый для России Кубок УЕФА.

Успех ЦСКА в том розыгрыше принесли полузащитники Юрий Жирков, Юрис Лайзанс, Элвер Рахимич, Александр Салугин и Евгений Алдонин, а также нападающий Ивица Олич. Все они сыграют за красно-синих на предстоящем турнире в середине февраля. Компанию им составят вратарь Дмитрий Гончаров и его тезка, защитник Дмитрий Кузнецов — действующий тренер медиафутбольного клуба 2DROTS. Также за армейцев выступят чемпион России Алан Кусов, экс-тренер «Алании» Денис Попов и обладатель Кубка России в составе ЦСКА Олег Карнаухов.

Кубок легенд-2024 состоится в Москве на арене «Мегаспорт», матчи с участием шести команд пройдут 10 и 11 февраля. Помимо «Легенд ЦСКА» на поле выйдут другие столичные коллективы — «Легенды Спартака», «Легенды Локомотива» и «Легенды Динамо», а конкуренцию им составят «Сборная мира» и «Легенды Зенита».