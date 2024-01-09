Американский боксер Джонсон: «Взял отчество в честь президента Путина! Это вишенка на торте»

Американский боксер Кевин Джонсон в разговоре с «СЭ» заявил, что взял отчество в честь президента России Владимира Путина.

«Я решил взять отчество Владимирович. Это как вишенка на торте в моем гражданстве. И сделал я это в честь нашего президента — Владимира Путина», — сказал Джонсон «СЭ».

44-летний Джонсон одержал 36 побед за профессиональную карьеру, потерпел 21 поражение и завершил 2 поединка вничью. Его соперниками были такие известные боксеры, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко, Дерек Чисора и Энди Руис.