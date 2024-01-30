Сергей Анохин вошел в топ-30 самых влиятельных людей российского футбола

Генеральный директор FONBET занял 11-е место в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола по версии «СЭ». При Анохине компания продолжает системно вкладывать деньги в развитие футбола в России. В 2023 году FONBET и РФС подписали меморандум о поддержке национальных команд и проектов развития массового футбола в стране. Кроме того, букмекер провел удачную реформу FONBET Кубка России и выплатил участникам турнира рекордные призовые.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин занял в рейтинге 14-е место.