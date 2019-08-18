Эдуардо Докампо нравится играть на стадионе «Центральный» в Казани

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» заявил, что его не смущает то, что команда в этом сезоне проводит домашние матчи на стадионе «Центральный».

«Мне нравится играть на этом стадионе, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Здесь творилась история «Рубина», добывались главные победы. Да и болельщикам удобно добираться».

«Рубин» будет проводить все домашние матчи в сезоне-2019/20 на стадионе «Центральный». По информации СМИ, после мероприятий чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills поле на «Казань Арене» в этом сезоне восстановить уже не получится.