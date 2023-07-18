Булыкин заявил, что у него осталось двоякое впечатление от пребывания Федуна в «Спартаке»
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, какими функционерами в российском футболе он восторгается.
«Мне очень нравилось, какую систему выстроил в ЦСКА Евгений Гинер. Будет очень жалко, если он ни с кем не поделится своими знаниями о том, как должен функционировать коллектив. Все было организовано настолько грамотно, что складывалось ощущение, будто он сам играл. Очень четко он все и объяснял», — приводит RT слова Булыкина.
Также он поделился мнением о бывшем президенте «Спартака» Леониде Федуне.
«От его пребывания в «Спартаке» осталось двоякое впечатление. С одной стороны, он любил футбол, тратил деньги и многое создал. С другой, его решения не всегда шли на пользу красно-белым. Вокруг менеджеров крутились разные агенты. А они отличные психологи и про любого клиента могут рассказать, какой он красавчик или какой бездарь», — добавил экс-футболист.
Гинер занял пост президента ЦСКА в 2001 году. После того как ВЭБ стал основным владельцем московского клуба в 2020 году, он получил должность заместителя председателя совета директоров, сохранив за собой пост президента ЦСКА.
Федун ушел с должности президента «Спартака» в 2022 году. Специалист руководил московской командой на протяжении 18 лет.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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