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Сегодня, 17:41

Цорн поделился эмоциями от матча Суперкубка России «Локомотива» с ЦСКА

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн оценил игру футболисток женской команды в матче Суперкубка России против ЦСКА (2:1).

«Игра была интересная, было много переключений, я считаю, что девочки играли в быстрый футбол. Первый тайм начали хорошо, показали прессинг, второй начали чуть хуже, чем первый, пропустили гол, но хорошо, что быстро ответили. Это была правильная реакция команды на пропущенный мяч, и буквально под концовку, когда получили красную карточку, девочки не встали сзади, а играли в открытый интересный футбол и завоевали трофей», — цитирует Цорна ТАСС.

Сегодня, 18 июня, «Локомотив» во второй раз стал обладателем Суперкубка России. Клуб является чемпионом России 2021 года и двукратным победителем кубка страны.

ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Томас Цорн
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 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 1 : 0
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Рубин – Уфа
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Химки – Спартак
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Далер Кузяев

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Зенит

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Краснодар

 6
И К Ж
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