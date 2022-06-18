Цорн поделился эмоциями от матча Суперкубка России «Локомотива» с ЦСКА

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн оценил игру футболисток женской команды в матче Суперкубка России против ЦСКА (2:1).

«Игра была интересная, было много переключений, я считаю, что девочки играли в быстрый футбол. Первый тайм начали хорошо, показали прессинг, второй начали чуть хуже, чем первый, пропустили гол, но хорошо, что быстро ответили. Это была правильная реакция команды на пропущенный мяч, и буквально под концовку, когда получили красную карточку, девочки не встали сзади, а играли в открытый интересный футбол и завоевали трофей», — цитирует Цорна ТАСС.

Сегодня, 18 июня, «Локомотив» во второй раз стал обладателем Суперкубка России. Клуб является чемпионом России 2021 года и двукратным победителем кубка страны.